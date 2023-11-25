Niğde'de yeşil kampüs çalışmaları devam ediyor

Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs çalışmalarında Türkiye’deki 11 pilot üniversite arasında yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi “Yeşil Kampüs” çalışmalarını devam ettiriyor.

“Yeşil Kampüs” çalışmaları çerçevesinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Kampüsüne Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı anısına 1000 fidan dikildi. Merkez yerleşkedeki ağaçlandırma alanında gerçekleşen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hamdi Doğan ve Prof. Dr. Recep Çiçek, Genel Sekreter Vekili Abdulgani Özkan, Üniversite akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rektör Uslu; “Dünyamız bir iklim krizinde, kaynaklarımız hızla tükenmekte ve iklim koşulları her geçen gün kötüye gitmektedir. Üzerimize düşen yeşil alanları elimizden geldiğince çoğaltmak. Bu kapsamda üniversitemizde Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs çalışmaları aralıksız sürüyor" dedi.

Etkinlik, yeni dikilen fidanlara can suyunun verilmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.