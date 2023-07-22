Niğde'deki kazalar kamerada

Niğde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazaları ve ilginç görüntüler kameralara yansıdı.

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  • 22.07.2023 13:17
  • Güncelleme: 22.07.2023 13:17
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Niğde'deki kazalar kamerada
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazaları ve ilginç görüntüler kameralara yansıdı.

Niğde’de İl Emniyet Müdürlüğüne ait kameralar, kentin değişik yerlerinde meydana gelen kazaları ve ilginç görüntüleri yansıtıyor. Niğde’nin İmamhatip Meydanı’nda bir sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kağıt toplayıcısına çarptı. Sürücü ve kağıt toplayıcısı yaralandı.

İkinci kazada ise yolda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü bir yanda yavaşlayınca arkada bulunan hafif ticari araç motosiklete çarptı. Üçüncü kaza ise kavşağa gelen minibüs ve yine kavşağa hızlı gelen otomobil çarpışıyor.

İHA

Kayseri Gündem
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