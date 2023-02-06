Niğde'den deprem bölgesine ekipler gönderildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremde enkaz altında kalanlara yardım için Niğde'den 3 araç 10 arama kurtarma ekibi Osmaniye'ye yola çıktı.

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  • 06.02.2023 12:01
  • Güncelleme: 06.02.2023 12:01
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Niğde'den deprem bölgesine ekipler gönderildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremde enkaz altında kalanlara yardım için Niğde’den 3 araç 10 arama kurtarma ekibi Osmaniye’ye yola çıktı.

Sarsıntısı ilimizde de hissedilen 7.4 şiddetindeki deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşlarını kurtarmak için ekipler zamanla yarışırken Niğde belediyesi ekipleri de Osmaniye’de ki vatandaşlara yardım için seferber oldu. Tüm vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun diyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, Allah ülkemizi her türlü yıkımdan ve afattan muhafaza eylesin, inşallah ekiplerimiz yardım için yola çıktılar ”dedi.

İHA

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