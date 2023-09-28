Niğde Gastronomi Festivali 6 Ekim'de başlıyor

Niğde Belediyesi, kentin yeme-içme kültürünü Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak amacıyla 6-8 Ekim tarihleri arasında ’Gastronomi Festivali’ düzenleyecek.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada festivale dünyaca ünlü şeflerin katılacağını, gerçekleştirilecek söyleşilerde ise Niğde’nin gastronomi unsurlarının gün yüzüne çıkarılacağını belirtti. Özdemir, "Gasto Niğde adı altında festivalin geleneksel hale gelmesini istedik ve 3.’sünü düzenliyoruz. 6 Ekim’de başlıyoruz. Niğde Valiliği çatısı altında olacak. Sanayi Bakanlığı, AHİKA ve sponsorlarımızın destekleriyle gerçekleştireceğiz. Festivale 120’nin üzerinde alanında uzman şef katılacak. Türkiye Aşçılar Federasyonu’nun da bire bir içinde olacağı büyük bir festivali şehrimize kazandırmış olacağız" dedi.

Hedeflerinin Niğde’yi sadece Türkiye’ye değil, dünyaya tanıtmak olduğunu söyleyen Başkan Özdemir, "Şehrimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Niğde’yi hak ettiği konuma getirmek zorundayız ve festivaller bunun için önemli aracılık yapıyor. Hem şehrin ekonomisine katkı sağlıyor hem de şehrin turizmi ve tanıtımına" ifadelerini kullandı.

Kortej yürüyüşü ile başlayacak ve 3 gün devam edecek olan Gastronomi Festivali’nde ünlü sanatçılar da konser verecek. Semicenk, Zara ve Sefo’nun konser vereceği festivalde ayrıca workshoplar, yemek tadımları, yarışmalar yapılacak. Zengin bir program akışı ile gerçekleştirilecek olan festivale gastronomi tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi göstermesi bekleniyor.