Niğde Milletvekilleri mazbatalarını aldı
14 Mayısta yapılan 28. Dönem Milletvekilliği seçiminde Niğde'den seçilen 3 Milletvekili mazbatalarını aldı.
- 19.05.2023 16:48
- Güncelleme: 19.05.2023 16:48
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
14 Mayısta yapılan 28. Dönem Milletvekilliği seçiminde Niğde’den seçilen 3 Milletvekili mazbatalarını aldı.
Niğde Adliyesine gelen AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce mazbatalarını Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fevzi Demirel’den aldı. Mazbata törenlerine Milletvekillerinin aileleri ile partililer de katıldı.
İHA
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