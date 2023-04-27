Niğde'nin Tarihi Bedesteni Kent Müzesine dönüştürülüyor

Sokullu Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilen tarihi bedesten binası Niğde Şehir Müzesine dönüştürülecek. Müzede Niğde'nin kültür, sanat ve edebiyatının yanında yaşam tarzını yansıtacak etnografik eserler yer alacak.

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  • 27.04.2023 14:52
  • Güncelleme: 27.04.2023 14:52
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Niğde'nin Tarihi Bedesteni Kent Müzesine dönüştürülüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sokullu Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilen tarihi bedesten binası Niğde Şehir Müzesine dönüştürülecek. Müzede; Niğde’nin kültür, sanat ve edebiyatının yanında yaşam tarzını yansıtacak etnografik eserler yer alacak.

Niğde Belediyesinin büyük kültür projelerinden olan Tarihi Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni’nin Kent Müzesi’ne dönüştürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde bedesten binasının iç ve dış kısmında restorasyon çalışmaları başladı. İşin süresi 540 gün olup keşif bedeli 17milyon 670 bin TL’ye mal olacak. Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan teşhir-tanzim projesi ile dönüşümü başlayan kent müzesinin kale projesi ile birlikte Niğde’ye önemli bir turizm ivmesi kazandırması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Dönüşümünü başlattığımız Niğde Kent Müzesi’nde, kentin tarihi, belleği, coğrafi, kültürel, sosyal, ekonomik, ticari ve turistik yapısına ilişkin bilgi ve belgeler; görsel sunum, obje ve animasyonlarla tanıtılması sağlanacaktır. Müzenin giriş kısmında yer alan Niğde’nin Cumhuriyet dönemini kapsayan mahalle kesiti, idari ve sosyal yapı, eski Niğde fotoğrafları, arşiv belgeleri, kahramanlar köşesi yer alacaktır. ’Ticaret Kültürü’ adı altında tarihi esnaf, geleneksel ticaret hayatı tasvir edilecektir. At arabacı, nalbant, saraç, semerci, bıçakçı, bakırcı-kalaycı, halıcılık, dokumacılık, keçecilik gibi özgün dekor ve canlandırmalar ile tanıtılması sağlanacaktır. Niğde iline ait olan gündelik hayat, tarım, bağ kültürü, hayvancılık gibi konulara da değinilecektir. Tüm koridorda geçici sergi mekânı olarak kullanılmakta, değişen temalar müzeyi sürekli izlenilir kılacaktır. Ziyaretçilerin dinlenebileceği bir kafeterya, hediyelik eşya ve satış birimi bulunacaktır. Son kısımda yer alacak olan çocuklar için oluşturulmuş atölye, periyodik okuma salonu, dia ve multivizyon gösterileri ile küçük toplantıların yapılabileceği bir salon ve yönetim birimleri yer alacaktır“ ifadelerini kullandı.

İHA

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