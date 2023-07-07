Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde 2022-2023 öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Merkez Yerleşkesi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bölümlerinde derece yapan öğrencilere, protokol üyeleri ve hocaları tarafından plaketleri verildi.

Törende konuşma yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin şehrin gözbebeği olduğunu belirterek, birlikte önemli projelere imza attıklarını, atmayı da sürdüreceklerini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise depremde hayatını kaybeden öğretim elemanı ve öğrencilerin burukluğu içinde mezuniyet töreni yaptıklarını belirterek, "30 yılı aşkın mazisi ile 25 bini aşkın öğrenci ile 14 fakülte, enstitü, 1 konservatuar, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksek okul ve 14 araştırma merkezi ile eğitim öğretim, bilim, kültür ve sanat alanlarında ülkesine, insanlığa hizmet etmeye. Köklü bir kuruluş olan üniversitemizin bu anlamlı gününde mutluluğumuza ortak olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.

2022-2023 öğretim yılı üniversite 1.’si İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Merve Sürer ise tüm öğrenciler adına bir konuşma yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından müzik eşliğinde eğlenen öğrenciler, mezuniyetlerini kep atarak kutladı.