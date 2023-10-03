Niğde polisi 15 günde 343 şüpheli yakaladı

Niğde'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 15 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 343 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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  • 03.10.2023 15:58
  • Güncelleme: 03.10.2023 15:58
Niğde polisi 15 günde 343 şüpheli yakaladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 15 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 343 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 16-30 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 45 kasten yaralama, 36 taksirle yaralama, 20 tehdit, 9 hakaret, 7 kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, 4 güveni kötüye kullanma, 2 kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, 2 konut dokunulmazlığının ihlali, 2 yağma, 2 dolandırıcılık, 1 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 1 özel hayatın gizliliğini ihlal ve 1 ısrarlı takip olayını aydınlattı. Olaylarla ilgili 343 şüpheli şahsın yakalandığı, adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 24’ünün ise tutuklanarak cezaevine sevk edildiği belirtildi. Öte yandan, haklarında yakalama emri bulunan 43 şahıstan 14’ü cezaevine teslim edilirken 29 şahsın ise ifadelerinin alınması için adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Yine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince umuma açık işyerlerinde yapılan denetimlerde 113 işyerinin denetlendiği, ilgili birimlere eksiklikler bildirilerek gerekli işlemlerin yapılmasının sağlandığı ifade edildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonlarda ise 8 tabanca, 25 tabanca fişeği, 1 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, il genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerin alındığı, meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürüldüğü de ifade edildi.

İHA

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