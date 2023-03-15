Niğde Teknopark A.Ş. olağan genel kurulu yapıldı

Niğde Teknopark A.Ş.’nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ticaret Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş, Niğde Ticaret Borsası Başkanı Zafer Uyanık, Bor Ticaret Odası’nı temsilen Şuayip Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Şener, Ogün A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Songur, NiğTaş A.Ş. ve Mikrokal A.Ş.’yi temsilen Hayri Aruk’un katılımıyla Niğde Teknopark A.Ş. toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı Niğde Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Rifat Battaloğlu’nun dönem faaliyetleri sunumu ile başladı. Sunumun ardından dönem mali tablolarının okunmasıyla dönemin ve yönetimin ibra oylamasına geçildi ve yönetim, ilgili dönem için oy birliği ile ibra edildi. Akabinde gündem maddelerinin görüşülmesi gerçekleştirilirken yapımı planlanan ikinci bina ile ilgili son durum, geçmişte yapılan faaliyetler ışığında gelecekte şehrimizde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar gibi geleceğe yönelik konuların görüşülmesi ile toplantı sona erdi.

Toplantının ardından genel kurul üyeleri, Niğde Teknopark A.Ş.’de faaliyetlerini yürüten firmalara ziyarette bulundular.