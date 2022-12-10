Niğde Yöresi Halk Oyunları Ekibi Kuruldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin şehrin kültürünü yaşatma ve tanıtma noktasındaki yoğun çabaları aralıksız olarak sürüyor.

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  • 10.12.2022 15:29
  • Güncelleme: 10.12.2022 15:29
Niğde Yöresi Halk Oyunları Ekibi Kuruldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin; şehrin kültürünü yaşatma ve tanıtma noktasındaki yoğun çabaları aralıksız olarak sürüyor.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu’nun talimatı ve destekleri ile üniversite bünyesinde Niğde Yöresi Halk Oyunları Ekibi kuruldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sadece akademik anlamda değil kültürel anlamda da Niğde’ye önemli bir değer katmaktadır. Niğde Yöresi Halk Oyunları ekibimizin kurulmuş olması da bunun kanıtlarından biridir. Bu değerli kültürü gittiğimiz her yere taşımak gidemediğimiz yerlere ise duyurmak üzere durmadan çalışacağız” dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Yöresi Halk Oyunları Ekibi; Niğde ilinin kültürünü ülkemize ve dünyaya tanıtmak üzere önemli programlarda üniversiteyi ve Niğde ilini temsil edecek.

İHA

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