Niğdeli lise öğrencilerinden anlamlı kampanya

Niğde’nin Yeşilgölcük beldesinde bulunan Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Lisesi, beldedeki ihtiyaç sahibi aileler için kolları sıvadı.

Okul idarecileri, öğretmenler ve velilerin de destek verdiği yardım kampanyasında, öğrenciler hazırladıkları Ramazan kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere elleri ile teslim ediyor. Yeşilgölcük Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Osman Öztürk’ün de destek verdiği kampanya, her hafta düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Belirlenen ihtiyaç sahiplerine içinde temel gıda ürünlerinden oluşan koliler, yardımseverlerin desteğiyle hazırlanıyor öğrenciler tarafından kapı kapı dolaşarak dağıtılıyor.

Bu hafta belirlenen 7 aileye hazırlanan Ramazan kolilerini teslim eden öğrenciler, okul serasında yetişen ürünlerden de ihtiyaç sahibi ailelere hediye ediyorlar.