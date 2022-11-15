Niğdeli saat ustası Naci Evirgen, 60 yıldır saat tamir ediyor

Niğde'de son saat ustalarından biri olan 67 yaşındaki Naci Evirgen, her gün dükkanını açıp müşterilerini bekliyor. Evirgen, 'Bizim zamanımızda saat çok kıymetliydi. Günümüzde ise elbiseye göre saat takıyorlar' dedi.

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  • 15.11.2022 15:03
  • Güncelleme: 15.11.2022 15:03
Niğdeli saat ustası Naci Evirgen, 60 yıldır saat tamir ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de son saat ustalarından biri olan 67 yaşındaki Naci Evirgen, her gün dükkanını açıp müşterilerini bekliyor. Evirgen, “Bizim zamanımızda saat çok kıymetliydi. Günümüzde ise elbiseye göre saat takıyorlar” dedi.

El Hacı Mahmut Caddesindeki dükkanında saat tamir eden Naci Evirgen, "7 yaşından beri bu mesleği yapıyorum. 2022 yılındayız, artık bu meslek bitti. O zaman mekanik vardı, şimdi elektronik saatler var. Eskiden güçle ayarlanan saat, artık teknoloji ile pil ile çalışıyor. Saat bizim zamanımızda çok kıymetliydi. Eskiden insanlar kolundaki saati de göstererek fotoğraf çektirirdi ve bunu fotoğrafında ölümsüzleştirilirdi. Eskiden saati olan kişi de arabası olan gibi kıymetliydi. Ama şimdi kıyafete göre saat çıktı, insanlar her kıyafete uygun saat alıp kullanabiliyor" dedi.

İHA

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