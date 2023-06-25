Niğdeliler 'Gençlik Festivali'nde gönüllerince eğlendi

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali gençlerin yoğun katılımına sahne oldu. Muhteşem geçen festival tam bir şenlik havası yaşatırken katılımcıların büyük beğenisini aldı.

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  • 25.06.2023 16:33
  • Güncelleme: 25.06.2023 16:33
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Niğdeliler 'Gençlik Festivali'nde gönüllerince eğlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençlik Festivali" gençlerin yoğun katılımına sahne oldu. Muhteşem geçen festival tam bir şenlik havası yaşatırken katılımcıların büyük beğenisini aldı.

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali’nde ünlü sanatçı Derya Uluğ sahne aldı. Düzenlenen festival vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Festivalde konuşan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde’yi bir festivaller şehri haline getireceklerini söyledi. Festivalde sanatçı Derya Uluğ sevilen şarkılarını seslendirdi.

Esnaflar Stant Açtı

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi, yanındaki alanda gerçekleştirilen festivalde, çocuk dansları, palyaço, Hacivat-Karagöz, animasyon ve illüzyon gösterileri yapıldı. Esnaf, sivil toplum kuruluşları, kadın kooperatifleri ve yöresel sokak lezzetleri satıcıları bölgeye stant açtı.

Şölen Havasında Geçti

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gençleri düzenlenen etkinliklerle sınav stresinden kurtarmayı hedeflediklerini belirterek; "Birçok etkinliğe imza attık. Şimdi de Gençlik Festivalimizi gençlerimizin beğenisine sunduk. Gençlik Festivali, ünlü sanatçıların katılımıyla şölen havasında geçti" ifadeleri kullandı.

Alan doldu taştı

Konser sırasında sahne alan sanatçılar sevilen şarkılara imza attıkları gibi yeni çıkardıkları parçalarını da hayranları için seslendirdiler. Gençler arasında büyük ilgi gören popüler şarkıcılar Derya Uluğ’un performansına katılımcılardan yoğun alkış geldi. Festivale katılan tüm gençler gönüllerince eğlendi. Festivalle ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir " Belediyemizin düzenlediği gençlik festivalinde muhteşem etkinlikler gerçekleştirildi. Konser alanı tamamen dolup taşarken, gençlerimiz müzik eşliğinde keyifli bir akşam geçirdiler. İnşallah bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

İHA

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