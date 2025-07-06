Nijerli Kızılay doktoru Kayseri halkını kan bağışına davet ediyor

Nijerli Kızılay Doktoru Haşim Tacisir Ahmet, kan vermenin insan vücuduna sağladığı faydalar hakkında bilgiler vererek kan bağışı için Kayseri halkını Hunat Kızılay Kan Merkezi’ne davet etti.

Kayseri’de bulunan kan bağış noktaları hakkında bilgiler veren Kızılay Doktoru Haşim Tacisir Ahmet, “Biz gerçekten Kayseri halkının kan bağışına olan ilgisinden çok memnunuz. İlgi oldukça yüksek. Hatta Kayseri, Türkiye'nin kan bağışı konusunda en duyarlı bölgelerinden biridir. Kızılay Kan Merkezi olarak yılın 365 günü açığız. Bayramlarda ve resmi tatillerde bile mutlaka bir ekibimiz görev yapıyor. Şu anda mesela Hunat Meydanı'nda bir ekibimiz var, karşıda ise Cumhuriyet Meydanı'nda bir başka ekibimiz görevde. Bu noktalar, sürekli hizmet veren kan bağışı alanlarıdır. Vatandaşlarımız, ne zaman kan vermek isterlerse, bu merkezlere her zaman başvurabilirler” diye konuştu.

‘HEMOGLOBİN DEĞERİ YÜKSEK OLAN VATANDAŞLAR KAN VERMELİ’

Vatandaşların kan bağışı yaparken nasıl bir yol izlendiği konusunda bilgiler veren Kızılay Doktoru Haşim Tacisir Ahmet, “Kan vermenin en önemli noktalarından biri de sağlık açısından faydalarıdır. Örneğin bazı vatandaşlarımızın kan yoğunluğu, yani hemoglobin değeri, çok yüksek çıkabiliyor. Bu durumda mutlaka kan vermelerini tavsiye ederiz. Çünkü hemoglobinin yüksek olması, pıhtılaşma riskini artırır ve kalp sağlığı başta olmak üzere çeşitli hastalıklar açısından risk oluşturur. Vatandaşımız kan vermeye geldiğinde önce kimliği sorulur. Mutlaka kimliğini yanında bulundurması gerekir; çünkü bu resmi bir prosedürdür. Kimlik kontrolünün ardından bir form verilir. Önce kimlik bilgileri, ardından da kan bağışına uygun olup olmadığını değerlendirmeye yönelik birkaç soru yer alır. Bu form doldurulduktan sonra "vital bulgular" dediğimiz tansiyon, nabız, hemoglobin değeri ve ateş ölçülür. Bu aşamaların ardından kişi doktorumuza yönlendirilir. Doktor, bağışçıyla kısa bir görüşme yapar ve kan bağışına engel teşkil edecek herhangi bir durum olup olmadığını değerlendirir. Herhangi bir sıkıntı yoksa ve doktor onay verirse, kişi kan alma bölümüne geçer ve bağış işlemi başlatılır. Bu işlem ortalama 8-10 dakika sürer. Kan verdikten sonra, yanında bulunan ikram masasında bir süre dinlenmesi sağlanır. Burada sıvı ve atıştırmalık ikramı yapılır. Bu hem sıvı kaybını önlemek hem de kan şekeri düşüklüğüne karşı önlem almak içindir. Daha sonra vatandaşımız biraz dinlendikten sonra merkezden ayrılabilir” ifadelerinde bulundu.

‘KAYSERİ HALKININ KAN BAĞIŞINA OLAN DUYARLILIĞINDAN ÇOK MEMNUNUZ’

Kayseri halkının kan bağışı konusunda duyarlı olduklarını ifade eden Kızılay Doktoru Haşim Tacisir Ahmet, “Tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz: Gerçekten Kayseri halkının kan bağışına olan duyarlılığından çok memnunuz ve bu duyarlılığın artarak devam etmesini diliyoruz. Şu anda birkaç farklı kan bağış noktamız bulunuyor. Hunat Meydanı’ndayız, karşıda Cumhuriyet Meydanı'nda da bir noktamız var. Ayrıca Kayseri Şehir Hastanesi’nde bir kan bağış birimimiz mevcut. Bunun yanı sıra lojman bölgesinden sonra yer alan Kızılay Kan Merkezimizde de hafta içi her gün kan bağışı yapılabiliyor. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyor ve gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.