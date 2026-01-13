Nikahsız birliktelik. ölümle biten tartışma: Zanlı kadın tutuklandı

  • Haberler
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde nikahsız birliktelik çatısı altında yaşanan bir tartışma, trajik bir sona dönüştü. Aynı evi paylaşan F.Z. (34) ile erkek arkadaşı S.C. (20) arasında çıkan anlaşmazlık, banyoda işlenen bir cinayetle sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre, Selçuklu Mahallesi Uzungöl Sokak’ta bulunan bir apartmanın teras katında dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. F.Z., banyoda S.C.’yi kasık bölgesinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. F.Z. polis tarafından gözaltına alınırken, S.C.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu olay, nikahsız birlikteliklerin duygusal bağdan yoksun, hukuki güvenceden uzak yapılarının zamanla nasıl kırılganlaştığını ve çatışmaya açık hale geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Aile bağlarının yerini belirsiz ilişkilerin aldığı bu tür örnekler, toplumsal çözülmenin en acı yüzünü yansıtıyor.

 

 

