Nikahta Kolay Tarih ve 14 Şubat Yoğunluğu: Rezervasyonlar doldu

14 Şubat Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte, evlenecek çiftler, nikah tarihleri için bu özel güne rağbet gösteriyor. Nikah dairelerinde 14 Şubat tarihi için tüm rezarvasyonlar dolarken, çiftler aynı zamanda 06.06.2026, 16.06.2026 ve 26.06.2026 gibi hatırlanması kolay tarihleri de nikah için tercih ediyor.

14 Şubat için rezarvasyonların dolduğunu belirten Kocasinan Belediyesi Nikah Memuru Alper Çandıroğlu; “Her sene olduğu gibi 14 Şubat Sevgililer Günü de sevgililer için önemli bir gün. Bu günü ölümsüzleştirmek için aynı zamanda nikahlarını da bu tarihe almak için her sene olduğu gibi bir yoğunluk oluyor. Bu sene de aynı şekilde yoğunluğumuz var. Kış sezonunda diğer günlerde daha az yoğunluğumuz olurken 14 Şubat’ımız maalesef tarihler öncesinden dolmuş oluyor. 4 nikah memuruyuz burada. Olabildiğince çiftlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rezervasyonlarımızı tarihler öncesinden doldurduk ama gelen çiftlerimize yardımcı olunmaya çalışıyoruz. Şu anda saatlerimiz ve tarihimiz dolmuş bulunmakta. Başvurular için istediğimiz belgeler: Beşer tane fotoğraf ve kimliklerini istiyoruz. Bütün işlemler dairemizde başlıyor ve sağlık raporu hariç dairemizde bitiyor. Aynı şekilde sıralı günlerimiz de yoğun. 06.06.2026, 16.06.2026 ve 26.06.2026’da da rezervasyonlarımız doldu şu anda. Aşırı bir talep oldu, yoğunluk oldu. Olabildiğince yardımcı olmaya çalıştık ve kapasitemizin çok üstünde başvuru aldık. Onun için o günlerimiz de dolu, maalesef yardımcı olamayız o tarihlerde. Hatırlaması kolay; 14 Şubat’ta mesela Sevgililer Günü, hem Sevgililer Günü hem de evlilik yıl dönümü olarak kutluyorlar, işte nikah yıl dönümü olarak kutluyorlar. Diğer sıralı günleri de aynı şekilde mesela 06.06.2026 hatırlaması kolay bir tarih. Sanırım damatlar unutmamak için, gelinler de damatların unutmaması için böyle sıralı günlere daha çok ilgi gösteriyorlar, rağbet ediyorlar” ifadelerini kullandı.