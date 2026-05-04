Nisan ayı enflasyonu aylık %4,18 arttı

TÜİK verilerine göre; TÜFE'deki değişim nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,64 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 arttı ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış olarak gerçekleşti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 34,55 arttı, ulaştırmada yüzde 35,06 arttı ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 46,60 artış olarak gerçekleşti. gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 3,70 arttı, ulaştırmada yüzde 4,29 arttı ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 7,99 artış olarak gerçekleşti.