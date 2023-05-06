Nisan'nda 60 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı

 Kayseri jandarması, hırsızlık suçlarına karıştıkları iddiasıyla Nisan ayında 60 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 

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  • 06.05.2023 13:04
  • Güncelleme: 06.05.2023 13:04
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Nisan'nda 60 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nisan 2023 faaliyet raporu açıklandı. Ekiplerin 1 aylık süre içerisinde gerçekleştirmiş olduğu operasyonlarda 64 kasten yaralama olayında yakalanan 195 şüpheli, haklarında yapılan soruşturma evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilirken 1 şüpheli tutuklandı. 2’si kablo, 15’i evden, 1’i kamu, kurum ve kuruluşlarından, 9’u bağ, bahçe ve tarladan, 4’ü iş yerinden, 1’i otodan, 1’i inşaattan hırsızlık, 2’si hayvan hırsızlığı ve 13’ü dolandırıcılık olmak üzere toplam 48 hırsızlık olayında da 60 şüpheli yakalandı. 3 şüpheli ise tutuklandı. 

UYUŞTURUCU MADDE OPERASYONU 

Jandarma ekiplerince 2 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 9 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, 1 parada sahtecilik, 3 resmi belgede sahtecilik, 1 kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet ve 5 göçmen kaçakçılığı olayı ortaya çıkarıldı. Bu olaylarda 34 şüpheli yakalandı. İcra edilen operasyonlarda ise 2 bin 93 gram metamfetamin, 503 gram bonzai, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 240 paket sigara, 13 adet sahte Türk lirası ve 1 sahte çek ele geçirildi. 

TERÖR OPERASYONLARI

Jandarma, Nisan ayı boyunca “FETÖ/PDY”, “PKK” ve “DEAŞ” terör örgütlerine yönelik operasyonları da sürdürdü. 6 olayda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 1 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken 5 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

1ha

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