Nişanlısının eski sevgilisini yağmadan yargılanan sanık 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı

Nişanlısının eski sevgilisi S.K.'yı yağma suçundan tutuklu yargılanan B.B.Ç. hakkında mahkeme kararını verdi. Sanık, 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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  • 29.11.2022 11:45
  • Güncelleme: 29.11.2022 11:45
Nişanlısının eski sevgilisini yağmadan yargılanan sanık 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı

İddiaya göre, merkez Kocasinan İlçesi Yenişehir Mahallesi’nde meydana gelen olayda nişanlısının eski sevgilisi tarafından yazılan mesajı gören B.B.Ç. nişanlısının hesabından S.K.’yı konuşmak için eve çağırdı. S.K.’nın telefonunu alan B.B.Ç., şikâyet üzerine gözaltına alındı. Kişi ‘yağma’ suçundan tutuklandı. 

SANIK: KARŞI TARAFIN İFADELERİ TUTARSIZ

1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına müşteki katılmazken tutuklu sanık B.B.Ç. ile avukatı hazır bulunda.
Duruşmada söz alan tutuklu sanık B.B.Ç., “Müştekinin ifadeleri tutarsız. Bir ifadesinde ‘Yumruk vurdu’ diyor, bir ifadesinde ‘Bıçakla vurdu’ diyor. Alacağım ceza hayatımı mahvedebilir. Bana dayak attıkları videoyu size gönderdim” dedi.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanık B.B.K. hakkında ‘yağma’ suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına hükmetti.

1ha

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