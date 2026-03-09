Nitelikli cinsel istismar suçundan aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda nitelikli cinsel istismar suçundan aranan M.A.E.(32) isimli şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde, hakkında "Nitelikli Cinsel İstismar" suçundan 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.E.(32) isimli şahıs saklandığı adreste ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.