Nitelikli Dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyon: 206 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 41 ilde düzenlenen Nitelikli Dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 206 tutuklama olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 971 vatandaşı dolandıran Nitelikli Dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 206 tutuklama olduğunu bildirdi. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yalova İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; Yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, sahte altın sattıkları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Haber Merkezi

