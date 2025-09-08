NNY Üniversitesi Kantininde 'Ahlaksızlık' iddialarına yalanlama : 'Geçmiş Döneme Ait!'

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi rektörlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kurumumuzun adı belirtilerek 7 Eylül 2025 tarihinde yapılan haber içeriğinin ve paylaşımların Üniversitemizin tüzel kişiliği, çalışanları ve öğrencileri ile herhangi bir ilgisi bulunmamakta olup, söz konusu iddiaların tamamı geçmiş dönem eski kiracısının yetkisi ve sorumluğunun bulunduğu yer ve döneme aittir.

Haberde yer alan Üniversitemiz ile ilgili haksız, asılsız, yıpratıcı nitelikteki iddia ve ithamlar için sorumluluğu bulunan ilgili kişiler hakkında, Kurum ve Kamu menfaatlerini koruma adına gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."