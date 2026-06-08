NNY Üniversitesi'nde Diyetisyenler Günü'ne Özel Öğrenci Sempozyumu

Sempozyumun açılışında Sempozyum Öğrenci Başkanı Damla Küçükaslan, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eda Başmısırlı ve NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu birer konuşma yaptı. Damla Küçükaslan, sempozyumun amacının beslenme ve diyetetik alanındaki öğrencilerin akademik bilgi birikimlerini artırmak, farklı uygulamaları tanımak ve bilimsel düşünme kültürünü güçlendirmek olduğunu vurguladı. Dr. Başmısırlı, bu tür bir etkinliğin Diyetisyenler Günü'nde gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekerek, diyetisyenlerin sağlık sistemindeki kritik rolünü hatırlamanın ve toplumda beslenme bilincini artırmanın önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Rektör Özsoylu ise öğrenci sempozyumlarının önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin gelecekte ulusal düzeyde düzenlenmesini arzuladığını ifade etti.

Bilimsel Sunumlar ve Deneyim Paylaşımı

Açılış konuşmalarının ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Gündoğan, kritik hastalarda mikronütrientler ve parenteral nütrisyondaki eser elementlerin önemine dair güncel bilgileri paylaştı. Daha sonra Doç. Dr. Şahin Temel, parenteral nütrisyonda vitaminlerin rolü ve klinik uygulamalardaki önemini ele aldı. Programın ilerleyen kısmında, bölüm mezunlarından Uzm. Dyt. Feyza Betül Akat, “Parenteral Beslenme Uygulamaları: Kanıta Dayalı Nütrisyonel Yaklaşımlar” başlıklı sunumuyla güncel uygulamalar ve bilimsel kanıtlar hakkında bilgi verdi.

Sempozyumda ayrıca mentör diyetisyenler, 4. sınıf uygulamaları ve uygulama süreçlerine dair deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Öğrenciler, projelerini katılımcılarla buluşturma fırsatı bulurken, bilimsel çalışmalarını sunarak geri bildirim alma imkanı da elde etti. Bu deneyimler, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağladı.

Sonuç

NNYÜ'deki bu sempozyum, beslenme ve diyetetik alanındaki öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için önemli bir platform sundu. Katılımcılar, hem akademik bilgi birikimlerini artırma hem de mesleki deneyim kazanma fırsatı buldu.