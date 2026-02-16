NNYÜ’de 1. Diş Hekimliği Öğrenci Kongresi Düzenlendi

NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrenin açılış törenine; Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Aşkın Genç, NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özbıyık, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Kapadokya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Öztürk, NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Yılmaz, Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Gökhan Açıkgöz, Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı İlhan Karacalar, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, mütevelli heyet üyeleri, öğretim üyeleri ve çeşitli üniversitelerden çok sayıda öğrenci katıldı. İki gün süren kongre, akademisyenler ile öğrencileri bir araya getirdi. Alanında uzman isimler tarafından gerçekleştirilen sunumlarda güncel bilimsel gelişmeler ve klinik uygulamalar ele alındı.

Kongrede; Prof. Dr. Mustafa Gündoğar “Endodontide Güncel Yaklaşımlar”, Prof. Dr. Hasan Meriç “Alet Çocuk Diş Hekimliğinde Travmasız Yaklaşım”, Doç. Dr. Gürsel Sürmelioğlu “Anterior Kompozit Restorasyonlar: Materyal ve Teknik Seçimi İçin Klinik Rehber”, Prof. Dr. Aslı Topaloğlu “Pedodonti Penceresinden Bakış”, Prof. Dr. Berrin Işık “Diş Hekimliği Pratiğinde Tıbbi Aciller”, Dr. Dt. Sancar Şimşek “Total Dişsizlik Vakalarında All-on-Four ve Zigomatik İmplant Cerrahisi”, Doç. Dr. Berza Şen Yılmaz “Diastemanın Ortodontik Yönetimi: Tanı, Tedavi Seçenekleri ve Bireyselleştirilmiş Planlama”, Dr. Dt. Ahmet Kığılı “Nereden, Nasıl Başlanmalı? Klinik İşletmeciliği”, Prof. Dr. Gülfen Ergün “Klasikten Dijitale Protez Yapımında Dönüşüm Hikâyeleri” ve Dr. Dt. Atakan Elter “Kusursuz Estetiğin Bilinmeyen Sırları” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Ayrıca Prof. Dr. Aydan Açıkgöz “Ayırıcı Tanıda Radyolojik Kriterler” konulu sunumuyla katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Sunumların ardından öğrencilerin soruları yanıtlandı, konuşmacılara teşekkür belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Kongre, NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Yılmaz’ın teşekkür konuşması ve dereceye giren poster sahiplerine ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.