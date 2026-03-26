NNYÜ'de 'Hak Arama Kültürü ve Ombudsman' Etkinliği

Etkinliklerin ilki, NNYÜ Mustafa Nevzat Özhamurkar Öğrenci Merkezi’nde oluşturulan Genç Ofis’te gerçekleştirilen bir çalıştayla başladı. Bu çalıştaya NNYÜ ve Erciyes Üniversitesi öğrencileri katıldı. Çalıştayda, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun demokratik hak arama kültürünün geliştirilmesine katkı sağlaması ve üniversite öğrencilerinin bu alanda geliştirebileceği projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, aktörler arasında iş birliği ve koordinasyon olanakları da ele alındı ve bu görüşler rapor haline getirildi.

Etkinliklerin ikinci ayağı ise NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bir seminer oldu. Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas’ın konuşmacı olarak katıldığı seminer, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, NNYÜ İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, Kamu Denetim Uzmanları İsa Akçay ve Sait Korkmaz, Talas Gençlik Merkezi Müdürü Nesip Özaydın, Kayseri Üniversitesi Ombudsmanlık Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. Selda Alkan ve birçok öğretim üyesi ile öğrencinin katılımıyla seminer yoğun ilgi gördü.

Kamu Denetçisi Makas’ın Sunumu

Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas, sunumunda Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Türk idari sistemindeki rolü, yetkileri ve idari uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yolları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Vatandaşların kamu idareleri ile yaşadığı sorunlara yönelik üç somut başvuru üzerinden detaylı bir anlatımda bulunan Makas, ombudsmanın yasama, yürütme ve yargı birimleriyle olan ilişkisini vurguladı. Ombudsman, tavsiye kararları verebilmekte, ancak hukuki yaptırımları bulunmamaktadır.

Seminerin ardından katılımcıların sorularını da yanıtlayan Makas’a, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu tarafından plaket takdim edildi. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Bu etkinlikler, NNYÜ öğrencilerinin hak arama bilincini artırmayı ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun rolünü daha iyi anlamalarını sağlamayı amaçlıyor.