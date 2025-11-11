NNYÜ'den Polis Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Taraması

  • Haberler
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 'Güçlü Gülüşler, Güçlü Gelecek' sloganıyla sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi. Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören polis öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ağız ve diş sağlığı taraması, sağlık bilincini artırmayı hedefliyor.

Etkinlik öncesinde, NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Yılmaz, öğrencilere ağız hijyeni teknikleri, beslenmenin diş sağlığı üzerindeki etkileri ve periyodik diş kontrollerinin önemi hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı. Ardından, Prof. Dr. Yılmaz ve ekibi, gün boyunca polis öğrencilerinin diş taramalarını gerçekleştirdi.

Bu tür sosyal sorumluluk projeleri ile NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi, hem öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmeyi hem de topluma sağlık alanında katkı sağlamayı sürdürüyor.

Haber Merkezi

