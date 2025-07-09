  • Haberler
  • Gündem
  • NNYÜ'den Yeni Mezun Genç Mimarlar İş Hayatına Hazır

NNYÜ'den Yeni Mezun Genç Mimarlar İş Hayatına Hazır

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinde lisans eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

NNYÜ'den Yeni Mezun Genç Mimarlar İş Hayatına Hazır

NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene; Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Büyüknalbant, NNYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Neriman İnanç ve Prof. Dr. Erkan Köse, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, dekanlar, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrencilerin sahneye çıkmasıyla birlikte başlayan tören açılış konuşmalarıyla devam etti. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kiraz, Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Alemdar ve Dekan Prof. Dr. Hülya Uçar birer konuşma yaparak öğrencileri tebrik etti, mezuniyet sonrası hayatlarında başarılar diledi. Fakülte birincisi olan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencisi Ezgi Nur Kayalık ise mezuniyet kütüğüne adının yazılı olduğu plakayı çakarak mezun öğrenciler adına duygusal bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeleri takdim edildi. Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı adına Ertuğrul Büyüknalbant, Rektör Yardımcısı Prof. Erkan Köse, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Uçar, Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Alemdar ve Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Güngör Üniversitenin plaket ve ödüllerini verirken, Mimarlar Odası tarafından hazırlanan plaket ve armağanlar ise Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er tarafından dereceye giren öğrencilere sunuldu.

Tören, mezunların meslek yemini etmeleri ve öğretim üyelerinden mezuniyet belgelerini almalarının ardından, keplerin coşkuyla havaya atılmasıyla sona erdi.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Batı Trakya'dan Başkan Yalçın'a Çifte Teşekkür
Batı Trakya’dan Başkan Yalçın’a Çifte Teşekkür
Dünya Nüfus Günü 2025: Türkiye'nin Nüfusu Durağanlaştı
Dünya Nüfus Günü 2025: Türkiye'nin Nüfusu Durağanlaştı
Tarımsal Elektrik Tarifelerinde Artış Çiftçiyi Zorluyor
Tarımsal Elektrik Tarifelerinde Artış Çiftçiyi Zorluyor
Kayseri Üniversite Gençliği için Çekiciliğini Kaybediyor: Saadet'ten Seferberlik Çağrısı
Kayseri Üniversite Gençliği için Çekiciliğini Kaybediyor: Saadet’ten Seferberlik Çağrısı
Fuhşa aracılıktan aranan kadın saklandığı adreste yakalandı
Fuhşa aracılıktan aranan kadın saklandığı adreste yakalandı
50 kişilik aşurenin maliyeti 762,5 lira
50 kişilik aşurenin maliyeti 762,5 lira
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!