NNYÜ'den Yeni Mezun Genç Mimarlar İş Hayatına Hazır

NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene; Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Büyüknalbant, NNYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Neriman İnanç ve Prof. Dr. Erkan Köse, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, dekanlar, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrencilerin sahneye çıkmasıyla birlikte başlayan tören açılış konuşmalarıyla devam etti. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kiraz, Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Alemdar ve Dekan Prof. Dr. Hülya Uçar birer konuşma yaparak öğrencileri tebrik etti, mezuniyet sonrası hayatlarında başarılar diledi. Fakülte birincisi olan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencisi Ezgi Nur Kayalık ise mezuniyet kütüğüne adının yazılı olduğu plakayı çakarak mezun öğrenciler adına duygusal bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeleri takdim edildi. Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı adına Ertuğrul Büyüknalbant, Rektör Yardımcısı Prof. Erkan Köse, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Uçar, Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Alemdar ve Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Güngör Üniversitenin plaket ve ödüllerini verirken, Mimarlar Odası tarafından hazırlanan plaket ve armağanlar ise Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er tarafından dereceye giren öğrencilere sunuldu.

Tören, mezunların meslek yemini etmeleri ve öğretim üyelerinden mezuniyet belgelerini almalarının ardından, keplerin coşkuyla havaya atılmasıyla sona erdi.