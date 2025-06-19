NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi İlk Mezunlarını Verdi

Tören, Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde yapıldı ve Kayseri'nin önde gelen isimlerinin katılımıyla zenginleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, NNYÜ Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, Kayseri Yükseköğrenim Yardım Vakfı ve NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özbıyık, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkan Yardımcısı Muhammed Kadı gibi önemli isimler, mezuniyet coşkusunu paylaşmak üzere bir araya geldi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Gerçek Bir Meslek Ortamında Eğitim Aldınız"

Açılış konuşmasını yapan NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem A. Gürkan, mezunları tebrik ederek, eğitim sürecinin zorluğuna vurgu yaptı. Gürkan, "Fakültemizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik, öğrencilerimizin sadece standart bir diş hekimliği eğitimi almakla kalmayıp, kapsamlı bir meslek ortamında eğitim almalarıdır." dedi.

"Evrensel Bir Mesleğe Sahipsiniz"

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu da mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, mezunları ve ailelerini kutlayarak, "Sizler sadece bir meslek sahibi değil, aynı zamanda insanların hayatına dokunan değerli sağlık neferleri oldunuz." ifadelerini kullandı. Özsoylu, mezunlara vatanlarına sadık birer vatandaş olmaları gerektiğini hatırlattı.

"Mesleğinizi Vicdanla İcra Edin"

NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özbıyık, üniversitenin eğitim alanındaki katkılarına değinerek, "Bu üniversitede Anadolu’nun en modern diş hastanelerinden biri bulunuyor." dedi. Öğrencilere meslek hayatlarında etik ilkelerle hareket etmeleri gerektiğini hatırlatan Özbıyık, "En iyi diş hekimi, yalnızca teknik olarak donanımlı değil, aynı zamanda iyi bir insan olmalıdır." şeklinde konuştu.

"Yüz Akı Olan Bir Üniversite"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada NNYÜ'nün eğitim kalitesine vurgu yaptı ve "Böyle bir üniversiteden mezun olmak herkesin nasip olamaz." dedi. Törenin sonunda, dönem birincisi Feyza Tamer'e plaket ve hediyeleri takdim edildi. Tamer, mezuniyet kütüğüne plaka çakarak fakülte tarihinde kalıcı bir iz bıraktı.

Tören, mezunların duygusal anlar yaşadığı belgelerin takdimiyle devam etti ve mezuniyet andının okunmasının ardından keplerin havaya fırlatılmasıyla sona erdi. Bu özel gün, NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi için unutulmaz bir anı olarak kaydedildi.