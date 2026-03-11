NNYÜ Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Büyük Başarısı

Hukuk Fakültesi öğrencileri arasında hukuk pratiğinin önleyici hukuk ve müvekkil danışmanlığı işlevlerine ilişkin bilgi ve ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eser Cinbaş’ın koçluğunu yaptığı, Esma Rabia Erdem ve Heval Emir Karayiğit’ten oluşan NNYÜ Hukuk Fakültesi takımı katıldı. NNYÜ Hukuk Fakültesi takımı finalde Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı ile karşı karşıya geldi. Müvekkilden ilgili bilgilerin etkin ve sistematik biçimde elde edilmesi, müvekkilin hedeflerinin, beklentilerinin ve tercih ettiği sonucun belirlenmesi, sorunun hukuki ve hukuki olmayan boyutlarının özetlenmesi ile uygun çözüm yolları ve alternatif stratejilerin sunulması gibi çeşitli kriterler üzerinden değerlendirilen yarışmada üstün bir performans sergileyen NNYÜ Hukuk Fakültesi takımı, hakem heyeti tarafından Türkiye birincisi seçildi.

Türkiye şampiyonu olan NNYÜ Hukuk Fakültesi takımı, 15–18 Nisan 2026 tarihleri arasında Zagreb/Hırvatistan’da düzenlenecek Louis M. Brown–Forrest S. Mosten Uluslararası Müvekkil Danışmanlığı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek. NNYÜ Hukuk Fakültesi, elde ettiği bu başarıyla ayrıca önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek yarışmanın Türkiye ayağına ev sahipliği yapma hakkını da kazandı.