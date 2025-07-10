NNYÜ İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Mezuniyet Sevinci

İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden mezun olan öğrenciler, mezuniyet belgelerini alarak üniversite eğitimlerini başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadı.

Törene; NNYÜ Mütevelli Heyet Üyesi İrfan Başyazıcıoğlu, NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neriman İnanç, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya ile fakülte birincisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Rabianur Şahin birer konuşma yaptı. Konuşmasının ardından Şahin’e, Mütevelli Heyet Üyesi İrfan Başyazıcıoğlu tarafından çiçek takdim edildi. Ardından Şahin, mezuniyet kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çakarak fakülte tarihine adını yazdırdı ve önceki dönem fakülte birincileri arasında yerini aldı.

Tören, dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyelerinin verilmesiyle devam etti. Bayrak devir-teslim töreninin ardından öğrenciler mezuniyet yemini ederek keplerini havaya fırlattı. Mezuniyet töreni, müzik eşliğinde hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.