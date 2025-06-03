NNYÜ Öğrencilerinin Yenilikçi Projeleri Sergilendi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Programcılığı Programı öğrencileri, yıl boyunca üzerinde çalıştıkları projeleri sergiye sunarak teknoloji dünyasında yarattıkları yenilikleri paylaştı.

NNYÜ Öğrencilerinin Yenilikçi Projeleri Sergilendi

Öğrenciler, Öğretim Görevlisi Gülsüm Kemerli ve Öğretim Görevlisi Osman Gözel’in rehberliğinde Nesneye Dayalı Programlama ve WEB Teknolojileri Dersi kapsamında geliştirdikleri yazılım, Arduino ve konsol uygulamaları gibi projeleri sergiledi. NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergi, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler tarafından ilgiyle ziyaret edildi. Katılımcılar, projeler hakkında bilgi almak için proje sahipleriyle etkileşime geçti.

Bireysel ve grup çalışmalarıyla hazırlanan projeler, katılımcılardan büyük beğeni topladı ve öğrencilerin yaratıcılıklarını sergileme fırsatı bulduğu bu etkinlik, teknoloji alanında geleceğin yeteneklerini gözler önüne serdi.

Haber Merkezi

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