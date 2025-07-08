NNYÜ Sağlık Bilimlerinde Mezuniyet Coşkusu

Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde üç bölüm için ayrı ayrı gerçekleştirilen törenlerde, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri önce beyaz önlükleriyle sahneye çıkarak salondakileri selamladı daha sonra cüppelerini giyerek mezuniyet coşkusunu yaşadı. Hemşirelik Bölümü öğrencileri de hem ışık alma hem de mezuniyet coşkusunu birlikte yaşadı. Bölüm töreninde Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Fakülte Birincisi Hale Nur Uluyol, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Birincisi Melisa İpar ve Hemşirelik Bölüm Birincisi Cihat Can Özay mezun öğrenciler adına birer konuşma yaptı. Fakülte Birincisi Hale Nur Uluyol ayrıca mezuniyet kütüğüne isminin yer aldığı plakayı çaktı. Bölümlerinde dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdiminden sonra NNYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Neriman İnanç, Prof. Dr. Erkan Köse, bölüm başkanları ve bölüm öğretim üyeleri tarafından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

Törene NNYÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Köse, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Duygusal anların yaşandığı mezuniyet töreni, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.