NNYÜTiyatro Topluluğu İl Birincisi Oldu

Kayseri Talas Gevher Nesibe Spor Salonunda düzenlenen ve altı tiyatro topluluğunun katıldığı il finalinde NNYÜ Tiyatro Topluluğu “Akış Baçısı” adlı oyunu sahneledi. Berk Barış Gür, Ece Ceylin Arıcı, Ezgi Su Temel, Berra Sude Bayram, Mert Öksüzoğlu, Yaren Neva Çeliker, Ayça Karaman, Yusuf Eren Güllü, Serdar Mert Ak ve Göktuğ Samed Yıldırım’ın rol aldığı oyunda, kız yurdunda yaşanan bir olay dört farklı bakış açısıyla izleyiciye sunuldu. Komedi unsurlarıyla izleyiciyi güldüren oyun aynı zamanda düşündüren yapısıyla da dikkat çekti. Farklı perspektiflerden gelişen olay örgüsü, sahne performansı ve anlatım diliyle jüriden tam not aldı.

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, İç Anadolu Bölge Finali’nde Kayseri’yi temsil edecek olan NNYÜ Tiyatro Topluluğu’nu makamında ağırladı. Kayseri birincisi olan öğrencileri tek tek tebrik eden Rektör Özsoylu, bölge finali öncesinde başarı dileklerini iletti.

NNYÜ Tiyatro Topluluğu Danışmanı ve NNYÜ İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Gözbaşı ise öğrencilerin ortaya koyduğu performansın emek, uyum ve disiplinli çalışmanın bir sonucu olduğunu belirterek ekibi tebrik etti. NNYÜ Tiyatro Topluluğu üyeleri de Nevşehir’de düzenlenecek bölge finalinde aynı başarıyı sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.