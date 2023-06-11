NÖHÜ öğretim üyesinin çektiği fotoğraflar pullarda

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş’ın fotoğrafladığı kareler, posta pullarında kullanıldı.

PTT tarafından altı fotoğraftan oluşan "Kır Çiçekleri-3" pul serisi tedavüle çıktı. Pullarda kullanılan fotoğrafları çeken Prof. Dr. Ahmet Karataş, “Seri Niğde, Giresun, Aksaray ve Adana illerinden çektiğimiz çiçekli bitki fotoğraflarından oluşmaktadır. 10 TL olan puldaki pseudomuscari azureum (muscari azureum) Türkiye’ye özgü (endemik) bir bitkidir. Dünyanın başka ülkesinde bulunmayan bu tür, Bolkar Dağları’nın Niğde kesiminde yetişmektedir. Keza 2 TL’lik pembe çiçekli olan bitki gladiolus halophilus ise Niğde dahil Tuz Gölü Havzası’ndan başka bir yerde yetişmeyen diğer bir endemik bitkidir. 1 TL’lik puldaki kandamlası veya kanavcıotu denen bitki ile 58 TL’lik puldaki farekulağı denen turuncu çiçekli bitki fotoğrafları üniversitemiz merkez yerleşkesinde çekilmiştir. Fotoğraflarımızı tercih ederek bizleri gururlandıran herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğretim üyesinin fotoğraflarının yer aldığı bu özel pullar, PTT merkezlerinde bulunuyor.