  • Haberler
  • Gündem
  • Normal doğumda, anne ve bebek arasındaki duygusal bağ daha kısa sürede kurulur

Normal doğumda, anne ve bebek arasındaki duygusal bağ daha kısa sürede kurulur

Sağlık Bakanlığı, 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası'nda normal doğum yapmanın faydalarını ve sezaryenle doğum yapmanın farkını açıklayan mesaj yayınladı.

Normal doğumda, anne ve bebek arasındaki duygusal bağ daha kısa sürede kurulur

1-7 Ekim arası Normal Doğum Haftası olarak kutlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı, normal doğumun faydalarını ve sezaryen doğuma göre avantajlarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı’na göre normal doğumun faydaları: Doğum sürecinde salgılanan hormonlar sayesinde doğum sonrası anne sütü hemen gelir. Anne, bebeğini hemen emzirebilir. Anne ile bebek arasındaki duygusal bağ daha kısa sürede kurulur. Doğum kanalından çıkarken bebeğin akciğerlerindeki sıvının büyük kısmının çıkmasına, bebeğin daha rahat nefes almasına yardımcı olur. Bebekte solunum sıkıntısı görülme olasılığı sezaryen ameliyatına göre daha azdır. Anne, genel anesteziye bağlı komplikasyonlara maruz kalmaz. Sezaryen ameliyatına kıyasla anneye yönelik riskler daha azdır. Sezaryen ameliyatına kıyasla hastanede kalış süresi daha kısadır. Anne, günlük yaşama daha kısa sürede dönebilir. Annenin rahminde bir kesi veya hasar oluşmadığı için sonraki doğumları da aynı yolla yapabilir. Doğum sayısını sınırlandırmaz. Gelecek dönemde geçirilebilecek olası karın ameliyatları için risk oluşturmaz.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vekil Akar, '40 yıldır ülkemize bela olan terör sorunundan milletimizi kurtaracağız'
Vekil Akar, “40 yıldır ülkemize bela olan terör sorunundan milletimizi kurtaracağız”
Bir kişinin öldüğü olay nedeniyle yargılanan sanık: Öldürme kastım yoktu
Bir kişinin öldüğü olay nedeniyle yargılanan sanık: Öldürme kastım yoktu
Akıllı telefonların cilt üzerindeki gizli etkisi: Sivilceye yol açan temas
Akıllı telefonların cilt üzerindeki gizli etkisi: Sivilceye yol açan temas
Milletvekili Böhürler 'CHP'nin meclise katılmamasını siyasi tarih açımızdan leke olarak gördüm'
Milletvekili Böhürler; “CHP’nin meclise katılmamasını siyasi tarih açımızdan leke olarak gördüm”
Sümer stadının zemin değişim işlemi başladı
Sümer stadının zemin değişim işlemi başladı
Yeşilay'da bağımlılıkla mücadele ilçe koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi
Yeşilay’da bağımlılıkla mücadele ilçe koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!