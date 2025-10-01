Normal doğumda, anne ve bebek arasındaki duygusal bağ daha kısa sürede kurulur

1-7 Ekim arası Normal Doğum Haftası olarak kutlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı, normal doğumun faydalarını ve sezaryen doğuma göre avantajlarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı’na göre normal doğumun faydaları: Doğum sürecinde salgılanan hormonlar sayesinde doğum sonrası anne sütü hemen gelir. Anne, bebeğini hemen emzirebilir. Anne ile bebek arasındaki duygusal bağ daha kısa sürede kurulur. Doğum kanalından çıkarken bebeğin akciğerlerindeki sıvının büyük kısmının çıkmasına, bebeğin daha rahat nefes almasına yardımcı olur. Bebekte solunum sıkıntısı görülme olasılığı sezaryen ameliyatına göre daha azdır. Anne, genel anesteziye bağlı komplikasyonlara maruz kalmaz. Sezaryen ameliyatına kıyasla anneye yönelik riskler daha azdır. Sezaryen ameliyatına kıyasla hastanede kalış süresi daha kısadır. Anne, günlük yaşama daha kısa sürede dönebilir. Annenin rahminde bir kesi veya hasar oluşmadığı için sonraki doğumları da aynı yolla yapabilir. Doğum sayısını sınırlandırmaz. Gelecek dönemde geçirilebilecek olası karın ameliyatları için risk oluşturmaz.