Normal doğumda iyileşme süreci daha kısa, risk daha az

Sağlık Bakanlığı tarafından 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası ile ilgili farkındalık oluşturmak adına vatandaşlar bilgilendirildi. Bu kapsamda normal doğumda hastanede kalış süresi sezaryen doğuma göre daha az olduğu, günlük yaşama daha kolay dönülebildiği, risklerin daha az olduğu belirtildi.

Normal doğumda iyileşme süreci daha kısa, risk daha az

Sağlık Bakanlığı tarafından 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası’nda farkındalık oluşturuldu. Buna göre normal doğumun sezaryen doğuma göre daha az riskli, anesteziye maruz kalmama ve hastanede kalış süresinde kısalma gibi bilgilendirmeler yapıldı.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, “Hastanede kalış süresi sezaryen ameliyatına oranla daha kısadır. Genel anesteziye bağlı komplikasyonlara maruz kalınmaz. Anneye ait riskler sezaryen ameliyatına göre daha azdır. Normal doğumdan sonra günlük yaşama daha kısa sürede dönülebilir. Doğum sürecinde vücut tarafından salgılanan hormonlar sayesinde doğum sonrasında anne sütü hemen gelir ve bebek emzirilebilir. Bebekte solunum sıkıntısı görülme olasılığı sezaryen ameliyatına göre daha azdır. Anne ile bebek arasındaki duygusal bağ daha kısa sürede kurulur” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ta Bağlama- Gitar Kursları Başlıyor
Talas'ta Bağlama- Gitar Kursları Başlıyor
Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
'Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri'
“Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri”
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Başkan Arıkan: '7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır'
Başkan Arıkan: “7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır”
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!