Normal doğumda iyileşme süreci daha kısa, risk daha az

Sağlık Bakanlığı tarafından 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası’nda farkındalık oluşturuldu. Buna göre normal doğumun sezaryen doğuma göre daha az riskli, anesteziye maruz kalmama ve hastanede kalış süresinde kısalma gibi bilgilendirmeler yapıldı.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, “Hastanede kalış süresi sezaryen ameliyatına oranla daha kısadır. Genel anesteziye bağlı komplikasyonlara maruz kalınmaz. Anneye ait riskler sezaryen ameliyatına göre daha azdır. Normal doğumdan sonra günlük yaşama daha kısa sürede dönülebilir. Doğum sürecinde vücut tarafından salgılanan hormonlar sayesinde doğum sonrasında anne sütü hemen gelir ve bebek emzirilebilir. Bebekte solunum sıkıntısı görülme olasılığı sezaryen ameliyatına göre daha azdır. Anne ile bebek arasındaki duygusal bağ daha kısa sürede kurulur” denildi.