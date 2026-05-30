Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Bolattürk: MS, 100 bin kişi de 20 ila 30 arasında hastayı etkilemektedir

(RHA)- Kayseri Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Fahri Bolattürk, 30 Mayıs Multipl Skleroz (MS) Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ”MS, 100 bin kişi de 20 ila 30 arasında hastayı etkilemektedir. MS tedavisinde yeni çıkan ilaçlarla birlikte hastalarda daha iyi sonuç elde edebiliyoruz” dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Fahri Bolattürk, 30 Mayıs MS Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. MS hakkında bilgi veren Bolattürk, “Multipl Skleroz beyinde iltihaplı ataklarla ilerleyen bir hastalıktır. Bu kronik bir durumdur ve ilerleyicidir. Hastanın tanı konulduktan sonra ömür boyu devam eden bir hastalıktır. O yüzden uzun süre takip ve tedavi gerektiren bir durumdur” diye konuştu.

“20-40 YAŞ ARALIĞINDA EN SIK GÖRÜLEN SİNİR SİSTEMİ HASTALIĞIDIR”

20-40 yaş aralığında genç erişkin yaşlarda en sık görülen santral sinir sistemi hastalıklarından biri olduğunu belirten Bolattürk, “Klinik olarak genelde görme bulanıklıkları, görme ile ilgili şikayetler olabilir. Onun dışında hastalar uyuşma, kuvvetsizlik, yürümede zorluk gibi bazı şikayetlerle başvurabilirler. Bunlarla ilgili yapılan bazı testler, tetkikler, MR görüntüleri ile birlikte bu hastaların tanısı konulmaktadır” ifadelerini kullandı.Bolattürk, MS hastalığının kesin bir sebebinin bulunmadığını, bulunmasa bile ailede MS olması ve bazı çevresel faktörlerle görülme ihtimalini artırabileceğini belirtti. Bolattürk, “Ülkemizde çok güncel tedaviler uygulanıyor, bunlarla hastaların klinik ilerlemesinde belirgin olarak düzelme görmekteyiz. Şehir Hastanemizde de perşembe günleri randevusuz bir şekilde MS polikliniği yapılmaktadır. Multipl Skleroz’un dünyada 2 ila 3 milyon kişiyi etkilediği düşünülmektedir. 100 bin kişi de 20 ila 30 arasında hastayı etkilemektedir. MS tedavisinde yeni çıkan ilaçlarla birlikte hastalarda daha iyi sonuç elde edebiliyoruz. Hap tedavileri ve enjeksiyon dediğimiz iğne tedavileri mevcuttur. Bunlarla hastaların klinikte çok daha iyiye gittiğini görmekteyiz. Dünyadaki güncel tedavilerin çoğu şu an ülkemizde de uygulanmakta ve hastalardan da iyi sonuçlar almaktayız” dedi.

