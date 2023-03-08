Noter ücretlerine yüzde 100 zam

Adalet Bakanlığı'nın 2023 yılı noterlik ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre noterlik ücretlerine 2022 yılına göre yüzde 100 zam geldi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre, noterler taşınmaz sözleşmelerinde satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1’i oranında ücret alacaklar. Bu ücret 500 TL’den az, 4 bin TL’den fazla olamayacak.

İŞLEM BAŞI ÜCRET: 7,42 LİRA

Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30’u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8,66 liradan 17,32 liraya, vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391,91 liradan 783,82 liraya, hazırlanan her bir sayfadan alınan yazı ücreti 11,88 liradan 23,76 liraya, tescili gereken işlemlere ait kâğıtlardan işlem başına maktu olarak alınan ücret ise 3,71 liradan 7,42 liraya çıkarıldı.

Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için alınan 431,14 TL yol ödeneği ise 1.462,28 TL oldu.