NTSO duyurdu: 'Oda aidat borç yapılandırması 1 ay daha uzatıldı'

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO), oda aidat borçları yapılandırma süresi 1 ay daha uzatıldı.

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  • 01.06.2023 13:44
  • Güncelleme: 01.06.2023 13:44
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NTSO duyurdu: 'Oda aidat borç yapılandırması 1 ay daha uzatıldı'
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Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO), oda aidat borçları yapılandırma süresi 1 ay daha uzatıldı.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Av. İbrahim Akgür, 7440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun çerçevesindeki oda aidat ve gecikme zamları konusundaki yapılandırma imkânının bir ay daha uzatıldığını son başvuru tarihinin 30 Haziran 2023 olduğunu açıkladı.

“Son Başvuru Tarihi 30 Haziran”

Genel Sekreter Akgür konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Herkesin bildiği üzere 12 Mart 2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış ve oda aidat ve gecikme zamları konusunda Oda üyelerimize 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırma imkanı sağlanmıştı. 26 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oda aidat ve gecikme zamları konusundaki yapılandırma imkanı bir ay daha ötelenerek başvuru süresi 30 Haziran 2023 tarihine uzatılmıştır” dedi.

İHA

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