'Nüfus oranına göre Kayseri, koruyucu aile sayısında birinci sırada'

Kayseri Valiliği ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘30 Haziran Koruyucu Aile Günü’ kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde etkinlik düzenlendi.

Kayseri’nin koruyucu aile sayısı olarak Türkiye birincisi olduğunu ifade eden Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, “Bugün burada şefkatin, merhametin gerçek aile olmanın kalpten geldiğini bizlere gösteren özel insanlarla birlikte olmanın mutluluğunu duyuyoruz. Koruyucu aile günü olarak sadece bir takvim günü değil bir çocuğun hayatına umut, güven ve sevgiyle dokunan yüreklerin kutlandığı anlamlı bir gündür. Her çocuğun bir aile sıcaklığına bir sevgi ısısına ihtiyacı vardır koruyucu aileler sadece kapıları değil gönülleri de açarak bu ihtiyacı karşılayan kahramanlardır onlar bir çocuğun dünyasını güzelleştirir Onların geleceğini inşa eden sessiz ve yüce insanlardır. Sizler bir çocuğun sadece hayatını değil karakterini, özgüvenini ve geleceğine olan inancını yeniden inşa eden gösterişsiz olarak bunu yapan kişilersiniz. Kayseri ili olarak her ne kadar Türkiye genelinde sıralamamız 5 gibi görünse de nüfus oranlarımız da koruyucu aile sayısı olarak Türkiye'de birinciyiz” ifadelerinde bulundu.

Koruyucu ailelere teşekkürlerini ileten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Koruyucu olduğunuz evlatların sadece anne babaları değil, onların kalplerinde memleket sevgisi, millet sevgisi oldunuz. Evinizi açtığınız çocuklarımız, şefkati, sevgiyi, fedakârlığı sizlerle gördüler. Biz, çocuklarımızı sadece ailelerin çocukları olarak değil, koskoca Türk milletinin evlatları olarak görüyoruz. Biliyoruz ki bu çocuklarımız yarın bizleri gururlandıracak. Sizler, evladı olanlar ya da olmayanlar, onları kendi evlatlarınızdan hiç ayırt etmediniz. Koruyucu ailelerin evlerini gezerken çocuklarımızın mutluluğunu, onların size sımsıkı sarılmalarını görüyorum. Şu an buradan baktığımda, sizlerin ellerini tutuşunu görüyor, yürekten hissediyorum. Sizlerden Allah razı olsun. Sizler kahramansınız. O pırıl pırıl yavrularımızın geleceğe güvenle bakmaları, korkusuz yaşamaları için bir sığınak, bir limansınız. Bugün Kayseri, nüfus oranında koruyucu ailede Türkiye birincisiyse, bundan gurur duymamak mümkün değil. Ama buradan bütün Kayserililere sesleniyorum: Bu evlatlarımız bizim, bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onları koruyucu aile olarak aldığımızda, inanın Allah'ın hoşnutluğunu da kazanıyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hep beraber, çocuklarınızla birlikte inşallah çok güzel günler göresiniz” şeklinde konuştu.