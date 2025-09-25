Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde Yeni Öğrencilere Hoş Geldin Etkinliği

Törene, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri ve yeni öğrenciler katılım gösterdi. Prof. Dr. Özsoylu, açılış konuşmasında günümüz toplumunda artan hoşgörüsüzlük ve bilime karşı olan olumsuz tutumlara dikkat çekerek, üniversitenin hedefinin, öğrencileri bilimin ışığında demokratik, etik değerlere sahip ve özgüvenli bireyler olarak yetiştirmek olduğunu vurguladı. Ayrıca, Cumhuriyet değerlerinin önemine değinerek gençlerin bu değerlere sahip çıkmasının gerekliliğini belirtti.

Açılış töreninin ardından, üniversitenin öğrenci kulüpleri, ERASMUS imkanları ve idari birimlerinin çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlikler, Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nin önündeki alanda devam etti. Burada, öğrenci kulüplerinin kurduğu stantlar ile yeni öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılımı teşvik edildi. Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ. tarafından düzenlenen oyun ve yarışma parkurları etkinliğe renk katarken, Alo 153 ve Beyaz Masa rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sundu. Öğrenciler, gün boyunca hem eğlenceli vakit geçirdi hem de üniversitenin sunduğu imkanlar hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.