Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nden İsrail'e Kınama

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ), İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını ve Gazze'deki işgal girişimini kınayan yazılı bir açıklama yaptı. Rektörlükten yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırıların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarını, uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe saydığı vurgulandı.

Açıklamada, "Filistin halkının yaşam hakkı, gıda, konut ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarına erişimine yönelik İsrail yönetiminin hukuk tanımaz saldırılarına sessiz kalınması, Filistin halkına karşı işlenen insanlık suçuna ortak olmaktır" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararlarının uygulanmıyor olmasının, uluslararası hukukun geçerliliği konusunda endişeleri artırdığı belirtildi.

NNYÜ, İsrail’in saldırılarının savunmasız Gazze halkına karşı soykırım boyutuna ulaştığını ve bu suçların dünya gündeminde devam ettiğini ifade etti. Rektörlük, İsrail yönetiminin uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden saldırılarını şiddetle kınayarak, Gazze’ye yönelik kara harekâtının derhal sonlandırılmasını ve Filistin halkına yönelik politikalarının uluslararası hukuka uygun hale getirilmesini temenni etti.

