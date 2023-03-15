Nuh Naci Yazgan Üniversitesi rektörü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre Nuh Naci Yazgan Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Kerim Güney yerine Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu atandı.

Karara göre atama yapılan diğer üniversiteler şunlar:

Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mesut Güner,

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Füsun Terzioğlu,

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Kent,

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şehmus Demir,

Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu,

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Canan Hecer,

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Tekin,

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Handan İnci Elçi,

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Tosun,

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nafiz Arıca,

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nazife Güngör atandı.