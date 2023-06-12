Nurettin Açıkalın: 'Yeni sezonda daha başarılı ve daha güzel günler geçireceğiz'

Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, yeni sezonda daha başarılı ve daha güzel günler geçireceklerini söyledi.

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  • 12.06.2023 10:41
  • Güncelleme: 12.06.2023 11:40
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Nurettin Açıkalın: 'Yeni sezonda daha başarılı ve daha güzel günler geçireceğiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, yeni sezonda daha başarılı ve daha güzel günler geçireceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu 47 puanla dokuzuncu sırada tamamlayan Kayserispor’da Başkanvekili Nurettin Açıkalın, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, transfer yasağının kalkması için yoğun mesai yaptıklarını ve tek başlarına değil, hep birlikte bunu çözeceklerini dile getirdi. Açıkalın, yeni sezonda daha güzel günler geçirerek, Kayserispor’u sevenlere güzel futbol seyrettireceklerini belirtti.

Kayserispor’un kısa zamanda güzel yerlere geleceğini aktaran Nurettin Açıkalın, “Lig uzun bir maraton ve başlangıçta da bizim için fena başlamadı. Devre arasında bir yönetim değişimi oldu tabii. Bu değişiklik sonucunda biz de aralık ayı gibi yönetime geldik. Ligde mücadele hiç bitmiyor, her zaman da devam edecek. Kayserispor layık olduğu daha iyi yerlere kısa zamanda gelecek inşallah. Bizim de görevimiz bu takımı güzel yerlere taşımak. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Transfer yasağı sorusu çok sık geliyor bize. Bu bugün açtım, yarın kapattım öbür gün başka türlü sonuçlar doğuracak bir olay değil. Bunun için yönetim yoğun çaba sarf ediyor. Transfer tahtasının açılması gerekmekte ve zamana ihtiyacımız var ama bütün mesaimiz bununla geçiyor. Ben açacağımıza da inanıyorum. Bunu bizim yalnız yapma ihtimalimiz sıfır. Beraber şehrimiz, ileri gelenleri hep beraber başaracağız. İnşallah da açılacak” dedi.

Sarı-kırmızılı yönetici, taraftarın verdiği motivasyon ile takımın güzel puanlar aldığını söyleyerek, “Taraftarımızın bizi sürekli pozitif anlamda desteklemesi çok mutluluk verici en başta. Sürekli onları arkamızda hissediyoruz. Takımımız bu motivasyonla güzel maçlarda, güzel puanlar aldı. 12. adamın önemi burada çok iyi anlaşılıyor. Tabii teknik ekibin yaptığı çalışmalar var, planlamaları var, bizden istekleri var. Biz de teknik heyetimizin raporu doğrultusunda isteklerini yerine getireceğiz. Yeni sezonda da daha başarılı, daha güzel günler geçireceğiz. Sevenlerimize güzel futbol seyrettirmeyi umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

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