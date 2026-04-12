Nurettin Açıkalın: Ligde kalacağımızı umut ediyorum

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 4-0 yenildi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Ağır ve kötü bir sonuç. Evimizde arzu etmediğimiz türden sonuçlar alıyoruz. Daha önce de aldık. Yönetim olarak elimizden gelenin üzerinde çaba sarf ediyoruz. Ancak geldiğimiz noktada tabi ki istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Bu bizi, taraftarımızı, kamuoyunu ve şehrimizi de muhakkak mutsuz ediyor. Ancak çıktığımız bu zorlu yolda mutlaka başarılı olacağına inanarak, aynı azimle çalışmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zaman zaman iyi oynadığımızda bir gol yediğimiz zaman takımımız hemen düşüyor. Oyuncularımız demoralize oluyor. Sanırsam özgüven eksikliğimiz de var. Fenerbahçe ligde şampiyonluğu kovalayan bir takım. Yenilmenin bahanesi olmaz ama aradaki kalite farkı da belli. Önümüzde kazanacağımız önemli maçlar var. Bu maçları kazanarak, ligde kalacağımızı umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

“KONGREYE GİDEMEYİZ”

Başarısızlık olduğunda taraftarların tepki göstermesinin normal olduğunu ifade eden Açıkalın, "Başarısızlık olduğunda taraftarın tepki göstermesi normal. Bugün bu sonuçtan sonra istifa isteyebilir. Bunların hepsi normal. Ancak biliyorsunuz ki olağanüstü kongremizi yapalı 40 gün oldu. Biz her haftada kongreye gidemeyiz. Eksiklerimizi tamamlamamız lazım. Kötü sonuçlar olduğunda taraftarın tepkisi gayet normal" diye konuştu.

“KASIMPAŞA MAÇINDAN ÖNCE MAAŞ ÖDEMESİ YAPTIK”

Futbolcuların maaş ödemeleri ile ilgili soruyu yanıtlayan Açıkalın, “Kasımpaşa maçına çıkmadan önce maaş ödemesi yaptık. Oyuncularımızın geldiği döneme göre maaş ödemesi var. Tabi maaş, prim önemli. Bunların zamanında ödenmesi de önemli. Ancak sene başından beri kaybettiğimiz puanlara baktığımızda böyle bir maaş ve prim borcu olmadığı zamanda da biz bu puanları kaybettik. Yani kaybettiğimizde maaş sorunu var o yüzden kaybettik gibi bir şeyi ben doğru bulmuyorum. Tabi ben önemsiz demiyorum ama bunun sorunu bu değil diyorum” dedi.

