Nurettin Açıkalın: Takımımıza her zaman gerekli desteği gösterelim

Kayserispor Süper Ligin 6’ıncı haftasında Antalyaspor’a konuk oldu. Sarı kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü maçta Benes’in attığı golle 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Müsabakanın ardından stadyum çıkışında konuşan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Bugün her iki takım için de güzel bir maç oldu. İlk dakikada atabilirdik, son dakika tekrar yiyebilirdik. O yüzden Kayserispor, her zaman yenmek ister. Her zaman ileride olmak ister. Bunu da kendi başına yapamaz. Taraftarıyla, şehriyle, yönetimiyle yapabilir. O yüzden eleştirilerimizin bazen dozunu kaçırmayalım. Çünkü oyuncularımız etkileniyor, teknik heyetteki arkadaşlarımız etkileniyor. O yüzden daha dikkatli olalım. Takımımıza her zaman gerekli desteği gösterelim” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ MAÇINDA BÜTÜN TARAFTARIMIZI STADYUMA DAVET EDİYORUM”

Çarşamba günü Beşiktaş ile oynanacak olan müsabaka ile ilgili konuşan Açıkalın, “Bütün taraftarlarımızı stadyuma davet ediyorum. Yensek de onlarla iyi, yenilsek de onlarla iyi. Biz bir bütünüz. Statta lütfen boş yer kalmasın. Maçımız Çarşamba günü 20.00’de, saati de güzel. Lütfen gerekli desteği takıma gösterelim ve başarısında ortak olalım. Bu bizim başka kimsenin değil arkadaşlar. Bu bizim takımımız. O yüzden bizden başka dostumuz, bizden başka kimseden bir fayda da yoktu. O yüzden lütfen sonuna kadar ‘yensem de, yenilsem de’ cümlesinin hakkını verelim” yanıtını verdi.

“TARAFTARIMIZI STADA DAVET EDİYORUZ VE KOMBİNE ALSIN İSTİYORUZ”

Bilet fiyatları nedeniyle gelen soru üzerine Başkan Açıkalın, “Bizim Beşiktaş taraftarının geleceği bin 600 kişiye yönelik bir fiyat politikamız yok. Sezonun ilk maçıydı. Bizim yönetim olarak biz kendi taraftarımızı istiyoruz arkadaşlar. Yani sahamıza gelsin, kombine alsın. Bizim amacımız buydu. Biz Beşiktaş taraftarına pahalı satalım, Galatasaray taraftarlarına pahalı satalım. Biz bunu istemiyoruz. Bizim istediğim şey net. Taraftarımızı stada davet ediyoruz ve kombine alsın istiyoruz. O yüzden yapılan bir fiyat politikasıydı. Ve kısmen de başarılı oldu. Ben taraftarımızın gerçekten Kayserilileri, Kayserisporlu herkesi Maça davet ediyorum” diye cevapladı.