Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi hızla tamamlanıyor

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Esentepe Mahallesi'nde yapımı devam eden ve mahallenin büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi hızlı bir şekilde tamamlanıyor.

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  • 18.12.2022 10:24
  • Güncelleme: 18.12.2022 11:25
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Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi hızla tamamlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Esentepe Mahallesi’nde yapımı devam eden ve mahallenin büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi hızlı bir şekilde tamamlanıyor.

Melikgazi’nin sağlık ihtiyaçlarını 3 yıldır yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Sağlık merkezi 4 hekimli kapasiteli içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, gebe takip odası, seminer-eğitim odası ve laboratuvar bulunacak. Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezimizde hummalı bir çalışma devam ediyor. Kısa zamanda bitirip hizmete açmayı planlıyoruz. Esentepe Mahallesi, Girne Şehitler Caddesi üzerinde yaptığımız aile sağlığı merkezi büyük bir ihtiyacı karşılayacak. 600 bin nüfusu ile Türkiye’nin en büyük ilçelerinden olan ilçemizdeki faaliyetler oldukça yoğun. Özellikle 2024 yılına kadar ilçemizde sağlık ihtiyacı kalmayacak. Okul, kütüphane, Kuran kursu, cami, sağlık ocağı, sosyal tesis, park gibi birçok alanda Türkiye’de bizden çok hizmet yapan yok diyebilirim. Özellikle sağlık ocağında rekor kırıyoruz. 11 sağlık ocağı yaptık. Bu çerçevede İl Sağlık Müdürlüğümüz ile yoğun mesai harcıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetini en nitelikli şekilde alması için en güzel hizmetleri yapmanın mücadelesini veriyoruz” şeklinde konuştu.

El ele vererek Melikgazi’nin sağlık ihtiyaçlarını 3 yıldır yoğun bir şekilde karşıladıklarını dile getiren Başkan Palancıoğlu; “Birçok sağlık ocağının yerini belirledik. Yapımı tamamlanan, yapılacak olan ve yapım aşamasında olanlar var. İnşallah 2024 yılına kadar yaptığımız çalışmalarla artık Melikgazi’de aile hekimliği ve aile sağlık merkezi ile ilgili yeni bir ihtiyacın kalmayacağını düşünüyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman halk ve çevre sağlığını önemsiyoruz ve bu yönde yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Cenab-ı Allah birlik, beraberlik ve huzur içerisinde ilimize, ilçemize ve vatanımıza hizmet etmeyi nasip etsin” dedi.

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İHA

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