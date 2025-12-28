Nursaçan Hoca hanımını Dar-ı Bekâ'ya uğurladı
Necmettin Nursaçan'ın eşi Pakize Nursaçan, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Milkay Yönetim Kurulu Başkanı ve OSB Eski Başkanı Tahir Nursaçan'ın annesi, Necmettin Nursaçan'ın eşi Pakize Nursaçan yaşamını yitirdi.
Pakize Nursaçan, Hulusi Akar Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'a defnedildi.
Cenaze namazına Önceki Dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarıyla siyasi partilerin temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katılım sağladı.