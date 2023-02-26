Nusret Uğurlu'nun acı günü
TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şubesi Önceki Dönem Başkanı Nusret Uğurlu'nun annesi Cevahir Uğurlu (89) vefat etti.
- 26.02.2023 15:28
- Güncelleme: 26.02.2023 17:23
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şubesi Önceki Dönem Başkanı Nusret Uğurlu’nun annesi Cevahir Uğurlu (89) vefat etti.
Cevahir Uğurlu’nun cenazesi Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Eğrisöğüt köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye TÜMSİAD Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Talas Belediyesi eski Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, derneğin yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda siyasi ve vatandaşlar katıldı.
İHA
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