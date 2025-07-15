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  • O gecenin en büyük kahramanı Hulusi Akar'dan anlamlı 15 Temmuz Mesajı

O gecenin en büyük kahramanı Hulusi Akar'dan anlamlı 15 Temmuz Mesajı

15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milleti vatanına ve değerlerine yönelen hain darbe girişimine karşı tarihî bir duruş sergiledi. CIA destekli hain Fetöcü darbecilere karşı dirayetli bir direniş ortaya koyan o günlerin Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, anlamlı bir mesaj yayınladı.

O gecenin en büyük kahramanı Hulusi Akar'dan anlamlı 15 Temmuz Mesajı

O gün, asker-sivil demeden milyonlar “ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışıyla meydanları doldurdu; birlik ve cesaretin simgesi haline geldi.

Eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, o karanlık gecede FETÖ mensubu darbecilere karşı gösterilen direnişi hatırlatarak, bu yılki mesajında milletin ferasetini ve ordu-millet dayanışmasını vurguladı. 

Akar’ın ifadelerine göre, Türkiye'nin demokrasisini ve bağımsızlığını hedef alan girişim, halkın sarsılmaz iradesiyle bertaraf edilmiş ve dünyaya unutulmaz bir ders verilmiştir.

“Unutma! Unutulan darbe, tekrar eder” diyerek tarihi hafızanın canlı tutulması gerektiğini vurgulayan Akar, 252 şehide rahmet, 2.740 gaziye minnet dileklerini iletti.

Haber Merkezi

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